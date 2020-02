Paul tot tranen geroerd om nieuwe koffieapparaten: 'Ik kan nu weer verkopen voor het goede doel'

Tranen staan in de ogen van Paul Peeman. Ondanks een flinke tegenslag kan hij tóch koffie verkopen voor het goede doel tijdens de optocht in Krabbegat dinsdagmiddag. Drie maanden geleden werden uit zijn garage zeven koffiemachines gestolen. De schade: meer dan tienduizend euro. Gelukkig meldden zich twee bedrijven die Paul graag wilden helpen.

Roerend in een kartonnen bekertje kijkt Paul met natte ogen naar z'n kar. Er staan vijf spiksplinternieuwe koffieapparaten in te glanzen. De zon schijnt vrolijk op de Kaai, op de achtergrond galmt een mannenstem door een speaker, de optocht van Bergen op Zoom is net begonnen. Het was behoorlijk spannend, want Paul had hier bijna niet gestaan. Toen z'n apparatuur gestolen werd, keerde de verzekering niks uit. Paul had zelf niet het geld om de spullen te vervangen. Hij was de wanhoop nabij.

'Witte wel wat da kost vent?'

Toen werd Paul gebeld door van Zelst Koffie machines en koffiemachinefabrikant Selecta Nederland, ze wilden hem graag helpen en schonken hem nieuwe apparaten. "Ik zei: witte wel wat da kost vent? oen zei hij: witte gij wel wie wij zijn vent?' Ik ben ze toen gaan Googlen", lacht Paul. "Ik dacht: dat zijn inderdaad wel hele grote jongens." En met de giften van deze grote jongens kan Paul verder met wat hij zo belangrijk vindt.

Paul is afgekeurd en kan niet meer werken, maar wil wel graag iets terug doen voor de maatschappij. Van het geld dat hij verdient met z'n koffie gaat een deel naar goede doelen als Kika en CliniClowns. "Het is ook een eerbetoon aan een zoontje van een vriend, die is door kanker maar 11 jaar oud geworden." Dat hij nu op de Kaai tijdens carnaval tóch z'n koffie kan verkopen, daar krijgt hij tranen van in z'n ogen.

Achteraf gezien is hij de dieven best nog een beetje dankbaar. "Toen het gebeurde was ik er echt helemaal kapot van, maar moet je kijken wat voor mooie nieuwe apparaten ik nu in m'n kar heb staan. Die had ik anders niet gehad."