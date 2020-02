Brabander én carnavalhater, wat moet je dan al die dagen?

Twee vrienden die in Breda in de gewichten hangen, hebben geen feestneus gezien. "Nee, ik heb d'r helemaal niks mee. De hele carnaval heb ik hier in de sportschool gezeten." De spierbundel drukt zichzelf demonstratief nog een paar keer omhoog. "Ik haat de winter, ik ben al druk bezig voor mijn 'summerbody'."

De budget-sportschool is zeker niet zo verlaten als je misschien zou verwachten in hartje carnaval-vierend Breda. Er wordt volop aan apparaten getrokken, geduwd en gesjord.

Een paar apparaten verderop staat de loopband op standje turbo. De man erop heeft juist wél carnaval gevierd en wil die biertjes er nu weer af. 'Ja, ik heb ontzettend carnaval gevierd', hijgt hij. 'Dus dit was heel hard nodig!' Met de tong op de schoenen en een t-shirt waar zeker een bierglas zweet in zit, maar met een enorme smile stapt hij weer van de band af. "Prima anti-katertraining", lacht hij.

Maar niet alle carnavalsmijders zijn sportief. Zie in onderstaande video waar ze uithingen.