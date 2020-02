Uitzonderlijk: gerechtshof maakt identiteit bekend van oplichter die de cel in moet

DEN BOSCH -

Het gerechtshof in Den Bosch gaat de identiteit bekendmaken van een 56-jarige man die zes jaar de cel in moet voor oplichting. Dat is uniek: het hof brengt zulke persoonlijke informatie maar zelden naar buiten. Het hof gaat de uitspraak met zijn naam publiceren, in een poging te voorkomen dat hij nog meer slachtoffers maakt.