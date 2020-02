'Poep- en kotslucht' van Ginkgo biloba's in 1 op de 5 gemeenten

Mensen die klagen over stank van de Ginkgo biloba, staan niet alleen. Uit een rondgang blijkt dat 12 van de 55 meewerkende gemeenten in Brabant stankklachten over deze Japanse notenbomen ontvingen. Tientallen bewoners trokken bij hun gemeente aan de bel. Een exact aantal klachten is niet te noemen, omdat sommige gemeenten zeggen dat ze klachten niet altijd registreren.

De Dokter Dagevosstraat in Valkenswaard werd in november 2019 even landelijk nieuws toen bewoners zich beklaagden over bomen die een doordringende stank verspreiden. Vruchten van vrouwelijke Ginkgo biloba’s veroorzaakten in deze straat in de herfst een zware 'poep- en kotslucht'.

Kapvergunningen

Uit onze rondgang blijkt dat gemeenten die klachten ontvangen, hier elk anders mee omgaan. De gemeente Tilburg gaat het meest rigoureus te werk. Inmiddels staat de teller daar op zo’n zestig gekapte en te kappen Ginkgo biloba’s. Dit kost de gemeente verspreid over meerdere jaren zo’n anderhalve ton. In Someren sneuvelden 22 van deze stinkerds en in Oss en Hilvarenbeek ging een zeer gering aantal Japanse notenbomen tegen de vlakte.

Het merendeel van de klagers lijkt echter ook komende herfst te maken te krijgen met stank. De gemeenten Baarle-Nassau, Breda, Eindhoven, Heusden, Loon op Zand, Meierijstad en Uden vinden de overlast niet ernstig genoeg om de Ginkgo biloba’s te verwijderen. In Uden worden ‘met grote regelmaat’ de vruchten opgeruimd en in Eindhoven worden vruchten geplukt om overlast te voorkomen.

In Valkenswaard denkt de gemeente volgens een klager in de Dokter Dagevosstraat na over het verplaatsen van de overlastgevende bomen. Een gemeentewoordvoerster zegt dat er gesprekken zijn over ‘eventuele maatregelen’.

Blij met kap

Bewoners in de Tilburgse Gouverneur Borretstraat, waar de gemeente Ginkgo biloba’s kapte, zijn maar wat blij mee met hun afwezigheid. Al verliep het proces van klacht tot kap niet zonder slag of stoot. Dat zegt Patrick van Oirschot, die vijf jaar geleden voor het eerst aanklopte bij de gemeente. Vruchten van twee bomen nabij zijn huis verspreidden enorme stank.

“Die stonden daar al sinds we hier in 1998 kwamen wonen. Er was nooit iets mee aan de hand, tot ze ineens vruchten kregen. De geur is echt afgrijselijk en lijkt op poep en kots. Ze stinken in de herfst tot wel vier maanden lang. In de buurt staan de vruchtjes waar de stank vandaan komt bekend als ‘stankappels’. Dat is hier echt een begrip”, zegt Van Oirschot.

Niet vrezen

Lang niet alle mensen met Japanse notenbomen voor de deur hoeven direct in een kramp te schieten. Ginkgo biloba’s kunnen mannelijk en vrouwelijk zijn. Enkel de vrouwelijke bomen krijgen vruchten. Dat gebeurt pas als ze zo’n 25 jaar oud zijn, zeggen deskundigen. Gemeenten geven aan in totaal enkele duizenden Ginkgo biloba’s binnen de grenzen te hebben staan. Hoeveel daarvan vrouwelijk zijn, is onduidelijk.

LEES OOK:

De 'stinkboom' die zelfs de atoombommen op Japan overleefde

Ginkgo's stinken naar stront, vervanging kost Tilburg anderhalve ton