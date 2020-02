Nog uren geen treinen van en naar Eindhoven, geen bussen ingezet: 'NS laat ons in de kou staan'

Sinds ongeveer drie uur rijden er geen trein van en naar Eindhoven Centraal. En de komende uren komt daar geen verandering in. Een sein- en wisselstoring zorgt naar schatting nog tot kwart over negen voor problemen. Er worden geen extra bussen ingezet om gestrande reizigers naar hun plaats van bestemming te helpen. Reizigers zijn gefrustreerd: 'Het stikt hier van de boze mensen. Begrijpelijk. De NS laat hier mensen in de kou staan, ze zijn verplicht bij zulke vertraging bussen in te zetten."

Onder de gestrande, gepikeerde reizigers is Frits (63). De Eindhovenaar had dinsdag een afspraak in het ziekenhuis in zijn woonplaats, maar door problemen op het spoor is hij al uren onderweg. Hij moest vier keer overstappen, en rond half zes stond hij vast op Boxtel. En hij is niet de enige: "Er staan hier zeker honderd mensen."

"Ik moet straks naar het Catharinaziekenhuis", legt Frits uit. "Ik ben hartpatiënt. Ik heb het erover gehad met de klantenservice van de NS, maar die kunnen niets voor me doen. Ja, ik kan een taxi bestellen, maar dat moet ik dan zelf betalen. Ik heb mijn medicijnen bij, dus ik hoop niet dat ik hier dadelijk neerval, maar het zal maar gebeuren dat je ze vergeet."

Afhandeling

Frits is niet te spreken over de afhandeling door de NS. "Er zouden in Boxtel bussen staan, maar er staat hier niets." En hij is niet de enige die klachten heeft.

Ook op Twitter uitten mensen hun ongenoegen. “Wat schandalig dat jullie de reizigers in de steek laten die in De Bosch al sinds 16:00 gestrand zijn", tweet een boze reiziger. "Echt schandalig dat NS geen bussen inzet!", zegt een ander.

Zelf zei de NS eerder op de dag dat inzet van bussen niet mogelijk is. "Helaas hebben wij geen hal met bussen en chauffeurs staan", reageerde een woordvoerder van het bedrijf via Twitter. "Wij zijn afhankelijk van beschikbaarheid van bussen en buschauffeurs in de buurt. Indien deze niet beschikbaar zijn kunnen wij helaas geen bussen laten rijden."

