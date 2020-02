Vlammenzee verwoest kantoor van autowasstraat in Helmond

Bij een kantoor van een autowasstraat aan de Deltaweg in Helmond is dinsdagavond rond half acht brand uitgebroken. De brandweer had moeite om de vlammenzee onder controle te krijgen.

De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen om de brand te blussen bij de wasstraat. Ook werden twee hoogwerkers ingezet om de omgeving af te schermen en verdere uitbraak te voorkomen.

Omdat er op het dak licht ontvlambaar isolatiemateriaal lag, moest de brandweer eerst van buitenaf blussen. Toen de brand eenmaal onder controle was, was de brandweer nog enige tijd bezig met het blussen van verschillende kleine brandjes in het gebouw.

Schadelijke stoffen

Er was veel rook die over de N270 trok. De brandweer heeft tijdens de brand in de omgeving gemeten of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens een omstander is het kantoor verwoest, de wasserette zelf lijkt niet beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.