Brabant wordt wakker onder witte deken en nee, het is geen confetti

Op snelwegen wordt zacht gereden en de lijst van files groeit al vroeg tot abnormale lengte. De ANWB adviseert de snelheid aan te passen, omdat het glad kan zijn op de weg.

Geschaarde vrachtwagen

Op de A27 tussen Breda en Oosterhout is woensdagochtend vroeg een vrachtwagen geschaard.

De verwachting is dat het sneeuwgebied in de loop van de ochtend wegtrekt, waarna het gaat dooien. De temperatuur vanochtend op naar een graad of 4, vanmiddag wordt het maximaal 6 à 7 graden.