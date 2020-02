Motorrijder zonder rijbewijs rijdt met 140 kilometer per uur over vluchtstrook

De politie heeft dinsdagmiddag op de A59 bij Vlijmen een motorrijder van de weg geplukt die levensgevaarlijke capriolen uithaalde. De 27-jarige Poolse man had daarnaast geen geldig rijbewijs omdat hij al eerder over de schreef ging.

De motorrijder reed dinsdag met veel te hoge snelheden tussen auto's en vrachtwagens in. Ook scheurde de waaghals een lang stuk met 140 kilometer per uur over de vluchtstrook. De politieagenten die hem al een tijdje volgen, gaven op de Vlijmenseweg een stopteken. Op deze weg waar maximaal 70 mag worden gereden, raasde hij negentig kilometer te hard.

De 27-jarige Poolse man die al enige tijd in Velp woont, kon geen geldig rijbewijs laten zien aan de dienders die hem staande hielden. Dat werd in september in beslag toen hij ook al veel te hard reed. Het is overigens niet de eerste keer dat de man is aangehouden sinds hij zijn rijbewijs kwijt is. Begin deze maand werd hij betrapt toen hij onder invloed reed.

De politie heeft dinsdag een proces-verbaal gemaakt voor diverse overtredingen en het rijden met ingevorderd rijbewijs. De motor van de man is in beslag genomen en de Officier van Justitie gaat bepalen of en hoe de man verder vervolgd gaat worden.