Komt het nog goed met PSV's miljoenenaankoop Maxi Romero? Dit denken de volgers

Argentijn Maxi Romero wordt door PSV verhuurd aan zijn oude club Vélez Sarsfield, maar dat is tot nog geen succes te noemen. De 21-jarige spits van PSV scoorde pas vijf keer en overtuigt in zijn geboorteland niet, al blijven ze daar wel geloven in de potentie van Romero. We spraken een aantal vaste Vélez Sarsfield-volgers over de spits voor wie PSV tien miljoen euro betaalde.

“Hij is op dit moment ver weg van zijn niveau voordat PSV hem kocht”, stelt Ramiro Boz, lid van Somos Vélez, een organisatie die Vélez Sarsfield op de voet volgt. “We herkennen hem ook niet meer in de Romero die we van vóór de PSV-transfer kennen.”

Germán Feld, van Radio Lider 91.1 in Buenos Aires, ziet ook dat Romero het moeilijk heeft. “Het vertrouwen ontbreekt bij hem en dat is natuurlijk wel belangrijk voor een spits. Vijf goals is niet goed, maar het ligt niet alleen aan Romero.”

Want we moeten hier in Nederland volgens Boz en Feld niet alleen maar naar de cijfers kijken. “De trainer van Vélez, Gabriel Heinze, speelt met een bepaalde tactiek waarbij juist de middenvelders veel scoren. De spits, in dit geval Romero, moet telkens het vuile werk opknappen."

Ondanks de tactiek, lijkt Romero wel beter in vorm te komen. Zo scoorde hij vorige week zondag tweemaal (de 3-0 en de 4-0):

Romero werd begin 2018 gekocht door PSV. De Argentijn stond te boek als een groot talent en PSV troefde onder meer Borussia Dortmund en VfB Stuttgart af met zijn komst. Het lukte Romero niet om tot wasdom te komen in zijn eerste anderhalf jaar in Eindhoven (hij speelde in totaal maar 20 minuten in het eerste elftal van PSV) en daarom kozen beide partijen voor een verhuur aan Romero’s oude club, Vélez Sarsfield, om daar weer zijn vorm te herpakken. Maar dat lukte dus nog niet tot dusverre.

Geloof in potentie

“Maar het begint er steeds meer op te lijken dat het vertrouwen terugkomt bij Romero”, zegt Feld. De journalist geeft toe dat de verhuurperiode nog geen succes is, maar waakt ervoor om de Argentijnse spits te vroeg af te schrijven. Hoewel Romero weinig heeft laten zien tijdens zijn huurperiode, geloven de vaste Vélez-volgers nog wel in de potentie van de nog altijd pas 21-jarige spits.

Terug bij PSV

“Ik denk dat hij bij PSV nog steeds zijn belofte gaat inlossen”, zegt Boz. “Hij heeft hier zijn potentie al getoond voordat PSV hem haalde, dus ik kan niet geloven dat het opeens weg is bij hem.” Ook Feld denkt dat Romero er wel weer bovenop komt. “Hij is pas 21, dus hij heeft nog wat jaren voor zich. Uiteindelijk gaat deze periode hem ook weer helpen in zijn verdere loopbaan. Ik denk dat hij na dit seizoen weer terugkomt bij PSV en dan kan het zomaar nog eens een succes gaan worden.”

PSV reageert gedurende huurperiodes niet op inhoudelijke zaken, maar geeft wel aan dat de club alle wedstrijden ziet en de ontwikkeling van Romero goed in de gaten houdt.