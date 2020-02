Ben Spierings (60) overleden, stond als Neil Diamond in de Soundmixshow

'Sweet Caroline' en 'I am, I said' zullen niet meer uit zijn keel klinken. Leadzanger Ben Spierings van de 'Neil Diamond Tribute band' is dinsdag op 60-jarige leeftijd in Gemert overleden.

Spierings werd geboren in Lieshout en richtte zich al snel op het repertoire van de Amerikaanse zanger Neil Diamond. Landelijke bekendheid kreeg hij in 1993 door deelname aan de Soundmixshow. De laatste jaren trad hij regelmatig op in Laarbeek. Vorig jaar nog stond hij in het Dorpshuis van Lieshout. Ben Spierings is dinsdag overleden na een kort ziekbed.

Bekijk hieronder het optreden van Ben Spierings tijdens de Soundmixshow: