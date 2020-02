Onderwatervoetbal met een bal van 12 kilo: 'Na vijf minuten ben je bekaf'

Twee teamleden van het duikteam uit Eindhoven geven uitleg over deze onbekende sport:

Grote vraag is natuurlijk hoe het duikteam uit Eindhoven erbij is gekomen om onder water te gaan voetballen. Henry, de aanvoerder van het team, legt het uit. "Een teamgenoot van ons had het een keer gezien en het leek ons direct hartstikke leuk", zegt hij. "Vervolgens hebben we zelf bij de club eens rondvraag gedaan en meerdere mensen vonden het direct een leuk idee."

Gewicht van de bal

Hoewel je bij onderwatervoetbal toch al snel denkt aan gewoon voetbal, zijn de beide sporten zeer verschillend. Zo speel je wel met een bal, maar de bal waar er onder water mee gespeeld wordt, weegt al gauw zo'n 12 kilogram. "Je kunt de bal dus ook maar maximaal een meter vooruit schieten", zegt Henry. "En je speelt maar vijf minuten. Ik heb zelf nog 16 kilogram lood om op de bodem te kunnen lopen. En geloof me: na die vijf minuten ben je bekaf.

Er wordt nu al acht jaar lang een Nederlands kampioenschap gehouden. Vorig jaar werd het duikteam uit Eindhoven tweede, maar ze willen snel eerste worden. "Eind van dit jaar kunnen we weer voor onze kans gaan. De winnaar mag het organiseren, dus hopelijk hebben we volgend jaar een NK onderwatervoetbal in Eindhoven."