Jan Camp (65) overleden en gecremeerd op een hoge houtstapel in zijn geliefde Cambodja

Eindhovenaar Jan Camp ging twintig jaar geleden op vakantie naar Cambodja. Hij bleef er plakken en zette er onder meer een pension en diverse andere projecten op. Vorige week overleed hij plotseling op 65-jarige leeftijd in Thailand. Aan zijn zus Rita en de mensen in Cambodja de zware taak om het mooie werk van de stichting Cambodia-Dutch voort te zetten.

De missie van Jan Camp was om de Cambodjanen zelfvoorzienend te maken, zodat ze werk zouden hebben en zichzelf konden bedruipen. Daarvoor zette hij diverse projecten op, zoals een school, een ziekenhuis en waterputten.

Om dat in goede banen te leiden, richtte hij de stichting Cambodia-Dutch op. Jans zus Rita bestiert de stichting vanuit Eindhoven. Veel Eindhovense scholen en verenigingen hebben de afgelopen jaren geld ingezameld voor de stichting.

Rita is nog in Cambodja en probeert haar leven weer op op de rails te krijgen. "Het is hier een achtbaan van zaken en emoties. Er moet heel veel geregeld worden, maar het is best een grote chaos. Ik heb dan ook nog geen tijd gehad om te rouwen."

Boeddhistische ceremonie

Rita was een week voor Jans overlijden naar Thailand gevlogen waar ze Jan zou ontmoeten. Zijn gezondheid ging zeer snel achteruit en hij overleed vorige week maandag in het ziekenhuis.

"Een dag later hebben we hem naar Cambodja gebracht. Dat had nog wel wat voeten in de aarde bij de grens. Daarna volgde een driedaagse boeddhistische ceremonie en op donderdag is hij gecremeerd op een hoge houtstapel. Duizenden Cambodjanen stonden langs de route en waren bij de crematie. Vrijdag hebben we een gedeelte van de as uitgestrooid in het Tonié Sapmeer, een plaats waar Jan graag kwam."

Rita gaat in maart weer terug naar Nederland waar ze het werk voor de stichting zal voortzetten. "In principe doen de Cambodjanen het werk voor de stichting. Ik probeer dat vanuit Eindhoven zo goed mogelijk te begeleiden en ben van plan twee keer per jaar naar Cambodja te gaan. Dat zal natuurlijk wel anders zijn nu mijn broer daar niet meer is. Ik moet me troosten met de gedachte dat er veel mooie herinneringen aan Jan daar zijn. Dat helpt hopelijk een beetje."