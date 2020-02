Horeca ondanks het weer tevreden over carnaval: 'De echte feestvierder is niet te stoppen'

Ook al zat het weer tegen: de horeca is tevreden over de afgelopen carnaval. Na vijf dagen feest kunnen de carnavalsvierders bijkomen en kunnen de kroegen gaan opruimen. En dat doen ze met een voldaan gevoel.

Na Chiara en Dennis werd Nederland tijdens carnaval overvallen door storm Ellen. Veel optochten werden afgelast of uitgesteld en het was nat op straat. "De mensen kwamen door het slechte weer wat later naar de stad dan normaal", vertelt Jan Witmer, regiovoorzitter van de Koninklijke Horecabond. "Maar als het weer tegen zit, is alles binnen nog gezelliger."

Storm en regen zorgen dus voor legere straten, maar vollere kroegen. "De echte carnavalsganger laat zich door slecht weer toch niet tegenhouden’’, zegt Jimmy Meijer, eigenaar van de cafés Proost en Dependance in Breda. "De mensen uit Breda hadden er veel zin in dit jaar. En hoeveel zin ze erin hebben is ook te zien aan hoe veel ze drinken. En de omzet is goed dus dat zegt genoeg."

De carnavalsoptochten gingen dit jaar op meerdere plaatsen niet door. Zo ook in Tilburg. Jori Rucinski is floormanager bij Café Bolle en zegt ook daar weinig last van te hebben gehad. ‘’Natuurlijk is het jammer dat de optocht niet doorgaat. Op straat is het daardoor minder gezellig, maar de kroeg weten mensen toch wel te vinden. Wij hadden onze luifel omlaag en een grote tent voor het café. Daaronder stond het ’s middags bomvol."

Nepgeld

In veel kroegen waren ze tijdens carnaval alert op vals geld. Dat probleem duikt ieder jaar rond carnaval weer op en is volgens Witmer ook onvermijdelijk. "Waar grote groepen mensen zijn, steekt het nepgeld altijd weer de kop op. Dan heb je hier en daar af en toe wat uitschieters."

Veel horecaondernemers hebben Whatsappgroepen met andere ondernemers in de buurt. Als er bij een kroeg vals geld opduikt, slaan ze meteen alarm. "Op donderdag stuurde er een kroeg een berichtje dat er iemand gepakt was met vals geld", vertelt Jimmy. "Dan staat iedereen meteen op scherp."