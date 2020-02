Niet meer als sardientjes in de drukste trein van Nederland, maar iedereen een zitplek

Volgens vervoerder NS had in 2019 in de sprinters van 7.40 en 08.10 uur gemiddeld 41 procent meer reizigers dan er zitplaatsen waren. Op 15 december zijn deze treinen verlengd waardoor er 160 zitplaatsen bij zijn gekomen, tot een totaal van 530 zitplaatsen in de hele sprinter. Dit betekende dat de zitjes in januari voor 90 procent gevuld waren.

Het traject tussen Oss en Den Bosch stond vorig jaar bekend als het drukste van Nederland tijdens de ochtendspits. De trein wordt door veel studenten gebruikt die naar een school in Den Bosch Oost gaan.