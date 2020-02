Kluis met 30.000 euro carnavalsopbrengst van muur van café gebroken en gestolen

Bartenders is een klein feestcafé aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven. Toen maandagochtend de schoonmaakster aankwam om te poetsen, merkte ze al meteen dat er iets niet klopte. De voordeur stond open en binnen was het een grote bende. Later bleek dat de inbrekers slechts een kwartier eerder waren vertrokken.

“Ik lag nog in bed toen de poetsvrouw mij belde’’, vertelt Patrick. “Toen ze zei dat de kluis weg was, geloofde ik het bijna niet. Ik had de deur een paar uur eerder nog achter me dichtgetrokken.’’ De inbrekers sloegen toe kort nadat de kroeg op zondagnacht werd afgesloten. Op camerabeelden was te zien hoe ze de deur forceerden en naar binnen gingen.

Kluis uit muur gebroken

Waarschijnlijk hebben de inbrekers eerst geprobeerd de kluis open te breken. Toen dat niet lukte hebben ze de hele kluis maar uit de muur gebroken. "Op camerabeelden was te zien hoe ze onze eigen steekkar gebruikten om de kluis naar hun auto te rijden", vertelt Patrick verontwaardigd. "En ze deden totaal niet hun best om niet gezien te worden. Op straat liepen de gemeentewerkers gewoon voorbij toen de inbrekers rustig via de voordeur de kluis naar buiten reden." De inbrekers verdwenen met de kluis in een witte Renault met Frans kenteken.

Bekijk hier hoe veel impact de diefstal had voor Patrick:

In de kluis lag zo’n 30.000 euro aan contant geld. En dat is voor het kleine café onmisbaar. ‘’Bartenders is maar een kleine kroeg. We leven toe naar evenementen zoals carnaval. Daar worden al die extraatjes verdiend waardoor we weer in het café kunnen investeren. Al die inkomsten lopen we nu mis.’’

Tot vijf jaar geleden werkte Patrick als automonteur. Bartenders was toen nog van zijn vriend Dave. Die kwam door privé-omstandigheden thuis te zitten en toen besloot Patrick bij te springen. Hij nam de kroeg over van zijn vriend en ondertussen runnen ze de kroeg met veel plezier samen.

Iedereen leeft mee

En ondanks deze tegenslag leeft iedereen mee met het café. "Ons personeel heeft ervoor gezorgd dat het bij ons vanavond groot feest is", zegt Patrick trots. "Op die manier kunnen we de schade misschien nog een beetje beperken."

Maar ook de overburen van Bartenders denken mee in een oplossing. Zij gooien hun kroeg woensdagavond op slot om met hun personeel een feestje te vieren bij Bartenders. Op hun raam plakten ze een briefje met de tekst ‘Wij zitten in de Bartenders’.

En ook verschillende cafés in Tilburg besluiten hun carnavals-afterparty bij het Eindhovense café te vieren. "Ze komen zelfs met twee bussen onze kant op", vertelt Patrick. Veel cafés komen met hun personeel carnaval afsluiten bij ons. Die steun is ontzettend fijn."

De overburen van Patrick gooien hun kroeg woensdagavond dicht. Zo hopen ze hun gasten naar Bartenders toe te lokken. Ze plakten dit briefje op het raam: