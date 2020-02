Geen paniek over coronavirus, maar Catharina Ziekenhuis is wel klaar voor

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is voorbereid op het coronavirus (foto: Kevin Cordewener).

Negatieve reisadviezen, teruglopende import van Chinese onderdelen, economische schade: de paniek om de uitbraak van het coronavirus lijkt met de dag toe te nemen. Maar waar de hele wereld met de handen in het haar zit, regeert uitgerekend in ziekenhuizen de rust. "Wij zijn er prima klaar voor. Er is zeker geen paniek."

Ilse Laros is deskundige infectiepreventie bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zij is als geen ander op de hoogte van het coronavirus en hoe voorkomen kan worden dat het virus zich verspreidt in een ziekenhuis, zodra het zich in Nederland aandient.

Paniek

Laros is daar luid en duidelijk over. “Het is écht niet zo spannend. Het coronavirus is niet veel gevaarlijker dan het standaard griepvirus, maar we kennen het niet zo goed. Dat is waarom de paniek ontstaat.”

“Het virus is best besmettelijk, maar zeker niet extreem als je weet hoeveel Chinezen er zijn en hoeveel van hen er besmet zijn. Maar ondertussen hebben we nog geen vaccin en geen therapie. Als je het oploopt, moet je het zelf klaren. De meeste patiënten doen dat ook prima.”

Maatregelen

Maar wat als het te ernstig wordt en ziekenhuisopname toch noodzakelijk is? “Daarvoor liggen draaiboeken en protocollen klaar”, aldus Laros. “Bij de ziekenhuizen weten ze dat deze patiënten zich kunnen aandienen."

In het geval van het Catharina Ziekenhuis eindig je in een isolatiekamer op de afdeling eerste hulp:

Die kamer heeft een sluis en overdruk.

Het personeel zal een schort, spatbril, masker en handschoenen dragen.

Nadat je als patiënt bent verzorgd, kleden ze zich weer om, wassen ze de handen en kunnen ze elders aan de slag.

"Dat klinkt inderdaad niet extreem en dat is het ook niet. Nederland is er prima klaar voor en er is zeker geen paniek.”