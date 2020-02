'Het is geweldig, iedereen zingt mee!', Toreador-zanger Wilbert kan geluk niet op na scoren megahit

Carnaval mag dan voorbij zijn, maar de mannen achter de Toreador vieren nog steeds een beetje feest. Luc Bechtold uit Den Bosch en Richard de Pijper uit Breda vormen samen de dj-act Opgeblazen en stonden aan de wieg van de monsterhit. Richard: "We draaiden bij voetbalvereniging vv Haarsteeg. Ik kende het nummer nog niet, maar het is daar een beetje een officieus clublied. Toen we het draaiden ging de hele toko los. Toen bedachten we dat we iets meer wilden met dit nummer en hebben we het in een nieuw jasje gestoken."

Streams

Zingen kunnen de twee dj’s niet, dus moesten ze op zoek naar een zanger. Ze kwamen eerst uit bij Jacques Herb die het nummer in 1970 voor het eerst zong, maar door allerlei rechtenkwesties mocht hij het zelf niet zingen. Uiteindelijk vroegen ze anderhalf jaar geleden Wilbert Pigmans.

Deze feestzanger kan nu zijn lol niet op, want ineens is hij een bekende Nederlander. “Het nummer is nu zo’n vier miljoen keer gestreamd op Spotify, echt ongelooflijk!”

De streams van De Toreador op Spotify gaan als een malle (foto: Dirk Verhoeven)

“Het optreden voor volle zalen is echt helemaal geweldig. En als je dan opkomt en de mensen gillen het uit, dan ben je gewoon verkocht. En het mooie is, iedereen zingt het nummer mee. Van jong tot oud, van voetbalvereniging tot bejaardentehuis. Een grotere doelgroep kun je niet hebben.”

En dan te bedenken dat De Toreador nooit was bedoeld als carnavalsnummer. “We hebben het vorig jaar zelfs bewust uitgebracht na de carnaval, vertelt Bechtold. “Maar het is eigenlijk bedoeld als feestplaat.”

'Hele eer'

Hoe dan ook, de plaat staat op de eerste plek in de Toplijst van iTunes. En vanzelfsprekend is De Toreador ook terug te vinden in de Spotify-lijsten Viral 50 Nederland, Top 50 Nederland én de Top40. Zelfs de videoclip is op YouTube meer dan een miljoen keer bekeken. “Ik vind het echt een hele eer. Het gebeurt niet vaak dat een Nederlandse plaat op nummer 1 eindigt”, aldus Wilbert.

Nu carnaval voorbij is valt Wilbert dan ook niet in echt een zwart gat. Hij gaat nu naar Oostenrijk om daar op te treden. “En daarna? Ik denk dat er nog veel meer uit dit nummer valt te halen.” De dj’s hebben ook nog allemaal plannen met het nummer. “Nee, daar gaan we nog niks over zeggen. Maar we merken wel dat zo’n nummer 1 hit veel deuren opent!”