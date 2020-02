Vrouw sterft nadat ze wijn dronk uit fles Black & Bianco waarmee gerotzooid was

De politie in Antwerpen waarschuwt voor rode wijn van het merk Black & Bianco. Een 41-jarige vrouw uit Puurs overleed namelijk nadat ze een slok nam van wijn uit zo'n fles. Waarschijnlijk was daar MDMA in gedaan. Het Nuenense bedrijf waar deze wijn wordt gemaakt, heeft hier niks mee te maken maar wordt wel geraakt door alle commotie.

"Ik werd vorige week door de politie in België gebeld", vertelt eigenaar Coen Scholder van Black & Bianco Drinks. Hij kreeg het verzoek een aantal foto's van een fles Black & Bianco Merlot-Cabernet Sauvignon 2016 te beoordelen op echtheid.

"Daar bleek een voor mij onbekende kurk op te zitten. De originele zwarte kurk en het omhulsel met het logo van Black & Bianco waren vervangen door een andere, beige kurk. Er werd toen niet verteld wat er aan de hand was. Tot woensdagavond een persbericht uitkwam met het zeer droevige nieuws dat iemand in België overleden is na het drinken van gemanipuleerde wijn. We zijn enorm geschrokken."

Heel herkenbaar

De ophef raakt het Nuenense bedrijf rechtstreeks. "We hebben een unieke fles, die heel herkenbaar is. Het voelt nu alsof die de hele wereld wordt rondgestuurd met de boodschap: pas op voor deze wijn, want die zou gemanipuleerd kunnen zijn." Volgens hem is er 'geen enkele aanleiding' om te denken dat er met meer flessen Black & Bianco gerotzooid zou zijn. "Het gaat op dit moment om één heel droevig en vervelend geval."

Hij benadrukt dat als iemand nog zo'n verdachte fles vindt, diegene zich direct bij de politie moet melden.