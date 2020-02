Vrachtwagenchauffeur rijdt door na aanrijding Valkenswaard en wordt aangehouden

De aanrijding vond rond halfzeven donderdagochtend plaats. Een bestelbus raakte bij de botsing zwaar beschadigd.

Macht over het stuur kwijtgeraakt

Een ooggetuige vermoedt dat de vrachtwagenchauffeur de macht over het stuur was kwijtgeraakt. "Aan de sporen te zien is die eerst met zijn wielen in de berm terechtgekomen en daarna terug de weg op geslingerd."

De bestelbus, die door de vrachtwagen in de flank werd geraakt, kwam in de berm tot stilstand. De bestuurder van de bestelbus is nagekeken door ambulancepersoneel.