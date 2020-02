Politie na 6 overvallen in 10 dagen: 'Voor het donker thuis zijn en niet alleen fietsen'

Straatroven WoenselIn de afgelopen tien dagen zijn er in totaal zes straatroven geweest. Deze zijn allemaal gepleegd in de omgeving Winkelcentrum Woensel en/of omgeving Henri Dunantpark, op verschillende tijdstippen.Wij willen jullie hierop wijzen en op het hart drukken voorzichtig te zijn! Probeer voor het donker thuis te zijn, fiets niet alleen en berg je kostbare spullen goed op.Het onderzoek is in volle gang en wij zijn op zoek naar getuigen! Heb jij ergens in de afgelopen dagen een vreemde situatie gezien of zelf meegemaakt?Bel dan naar 0900-8844, laat weten waarvoor je belt en geef je informatie door. Wil je liever anoniem melden? Bel dan naar 0800-7000.Ben je zojuist slachtoffer geworden van een straatroof, probeer dan zo snel mogelijk te bellen naar 112, geef je locatie door en wacht tot de politie ter plaatse komt.#PEHV247 #straatroof