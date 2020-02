Omroep Brabant maakt 5 keer kans op een NL Award

Documentaire: 'Schapenheld'

In deze prachtig gefilmde docu is te zien hoe de Brabantse schaapsherder Stijn Hilgers knokt voor zijn kudde en voor zijn bestaan. Twee jaar lang volgde filmmaker Ton van Zantvoort Stijn, die de concurrentie met grote goedkopere maaibedrijven het hoofd moet zien te bieden en het tegelijkertijd niet zelden met zijn omgeving aan de stok heeft. De Brabantse natuur laat zich in deze documentaire van haar beste kant zien, maar van romantiek in het schaapsherdersbestaan is geen sprake.

Andere kanshebbers:

'Mannen in het zwart' van het Limburgse L1.

'Opgeve: amme nooit nie' van Omroep Zeeland.

Radioprogramma: 'Ik sla mijn vrouw'

Vierdelige podcastserie die werd gemaakt door Wim Heesterbeek en Tobias van der Valk. Deze serie gaat over huiselijk geweld en toont de complexiteit van dit probleem. Een slachtoffer en ook een dader van extreem huiselijk geweld komen aan het woord. Waarom gaat Karin niet weg bij haar vriend als hij haar op hun eerste vakantie de gang van het hotel op smijt? En waarom begint René op een dag zijn vrouw en ook zijn kinderen te slaan? Hoe kan een relatie zo ontsporen, hoe kan een pleger van huiselijk geweld zo worden?

Andere kanshebbers:

'Buro de Vries: 100 jaar radio' van Omrop Fryslân.

'Verstrikt' van Omroep Gelderland.

Online projecten: 'Blauwe vaten'

Omdat er op de social media van Omroep Brabant nog weinig aandacht werd besteed aan het drugsprobleem van hun provincie, gingen Joris Dirckx, Sofie van der Wal, Willem-Jan Joachems, Jasper Dingenouts op zoek naar een platform om dit wel goed te kunnen doen. Hun doel was om Brabanders die actief zijn op Instagram ook mee te kunnen laten praten over de drugsafvalproblematiek in Brabant. 'Achter de blauwe vaten' is een themakanaal op Instagram, waarbij verschillende eigenschappen van dit kanaal werden benut om de boodschap te vertellen middels stories en posts.

Andere kanshebbers:

'Jennifer to the Max' van Omrop Fryslân.

'BuitenGewoon Livestreams' van Omroep Gelderland.

Cross- en transmediale projecten: 'Brabant Bevrijd'

Honderden artikelen, video’s, foto’s, posts en extra uitzendingen. Daarmee heeft Omroep Brabant op alle platforms ruim aandacht besteed aan het thema Brabant Bevrijd. Het project van Gabrina Kikkert, Willem-Jan Joachems, Jessica Ranselaar en Corné Verschuren bestond onder meer uit Brabant Remembers: 75 ooggetuigenverslagen gepubliceerd op tv, in een app en op de website. Een verslaggever deed via verschillende kanalen verslag van zijn week, embedded als Amerikaanse soldaat. Online kon je meelezen met de kranten uit 1944 en op Instagram werden met video’s situaties uitgelegd.

Andere kanshebbers:

'De Alvestêdetocht fan Maarten van der Weijden' van Omrop Fryslân.

'WO2-café' van RTV Oost.

Jong talent: Nicole Melchers

Zij weet 'het gevoel van hier' 'te vertalen in aansprekende en verrassende video’s voor het Omroep Brabant-publiek. Binnen Omroep Brabant is Nicole de pionier van online video. Ze maakte in het afgelopen jaar talloze filmpjes waarvan een aantal zelfs viral ging. Ze is betrokken bij het idee en concept, via regie op locatie tot de eindmontage.

Andere kanshebbers: