Hans broedt met een machine kwarteleieren van de supermarkt uit

"Ik ging ervan uit dat er misschien één ei zou uitkomen, maar met zoveel kwartels had ik geen rekening gehouden", zegt Hans. "De kwarteleitjes worden geïmporteerd vanuit Duitsland, want in Nederland mag je geen kwartels houden voor de eitjes." Nogal hypocriet dat ze vervolgens wel vanuit andere landen in de Nederlandse supermarkten terecht komen, vindt hij. "We zijn er niets mee opgeschoten."

Bevruchte eitjes

Zijn verbazing was groot toen hij onderzocht of de eitjes mogelijk bevrucht waren. "Dat kun je zien als je ze boven een sterke lamp houdt." Zo zag hij dat zeker een derde van de eieren 'vol' zat.

Dat de eitjes in de stal bevrucht zijn wordt volgens Hans door boeren voor onmogelijk gehouden. "Want dat zou betekenen dat er ook haantjes in de stal zitten. Dat is wel heel diervriendelijk, maar in de praktijk gebeurt dat niet." De stempels op de eieren zijn het bewijs dat de eieren niet van een hobbyboer komen, maar uit een Duitse boerenstal, weet hij.

Niet voor consumptie

Sinds Hans weet dat er in de supermarkt in zijn dorp bevruchte kwarteleitjes verkocht worden, is hij minder geneigd om ze ook te eten. "Ik vond ze altijd wel lekker, kwarteleitjes smaken iets voller dan een kippenei. Maar ik laat ze nu toch maar liggen." Om er daarna snel aan toe te voegen. "Misschien eet ik straks wel mijn eigen eitjes, die wel."

Van alle kwartels houdt hij er zes zelf. De andere kwartels worden in de Oirschotse dierenwinkel De Vlaamse Reus voor een tientje per stuk verkocht. "En de opbrengst gaat naar het Wereld Natuur Fonds. Dat leek me wel een mooie bestemming." Kopers kunnen de kwartels volgens Hans heel goed bij de vogels in een volière houden. "Ze pikken daar het voer op dat de vogels laten vallen en voorkomen zo dat er muizen in de volière komen."

"Ik ga mijn eigen kwartels vernoemen naar de meiden van de Jumbo uit Oirschot, dat vind ik wel leuk", zegt hij, terwijl hij voorzichtig een gevlekt kwartelkuikentje in zijn handen houdt. "Dit is Puck. En dit wordt Sylvie, een blondine." In zijn tuin werkt hij al aan een ren waar de kwartels in vrijheid kunnen rondlopen. Voor zijn vrouw is met het zestal de grens bereikt.