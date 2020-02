Vakantiehuisjes laatste strohalm voor steeds meer woningzoekenden

Tijdelijk of zelfs permanent wonen op een vakantiepark. Het gebeurt steeds meer. Vaak gedogen gemeenten en vakantieparken dat zo'n vakantiehuisje permanent bewoond wordt, maar soms ook niet. Dus zitten veel bewoners vaak toch met onzekerheid in hun 'çhaletje'. Een van hen is Jacqueline Mateijsen die na haar scheiding in een vakantiehuisje terechtkwam.

Jacqueline Mateijsen woont al bijna twee jaar in haar vakantiehuisje op een park in de gemeente Vught. Haar verhaal klinkt bekend. Na haar scheiding was ze niet in staat om een nieuw huis te kopen en bij woningbouwverenigingen komt ze op een lange wachtlijst. Met haar twee honden wil ze ook niet op een gehuurd zolderkamertje terecht komen en dus woont ze met plezier op het vakantiepark. Maar ze maakt zich wel zorgen.

"Medewerkers van de gemeente Vught komen de laatste maanden om de haverklap hier controleren. Of het huisje bewoond is. Of de auto er staat. Officieel mag je hier volgens de regels maximaal een half jaar aaneengesloten wonen. Jarenlang zijn ze hier niet komen controleren, nu dus ineens wel. Terwijl de woningnood enorm is en de overheid de regels juist wil versoepelen. Daar maak ik me wel zorgen om."

'In goed overleg'

De gemeente Vught heeft meerdere campings en recreatieparken binnen de grenzen en zegt op de hoogte te zijn van het permanent bewonen van sommige vakantiehuizen en stacaravans. Een woordvoerder bevestigt dat er gecontroleerd is 'om een beter inzicht te krijgen in de aard en omvang van de bewoning'.

Vooralsnog wil Vught de huidige regelgeving aanhouden, waarbij permanente bewoning wordt tegengegaan. Simpelweg op straat zetten zal echter niet gebeuren. “Een eventuele ontruiming zal pas gebeuren in goed overleg, met aangepaste termijnen en met ondersteuning van hulpinstanties en het gemeentelijk Sociaal Domein”, zegt de woordvoerder.

'Laatste strohalm'

Huib Meeuwis uit Best is al ruim dertig jaar makelaar van vakantiehuizen en chalets en merkt dat er steeds meer vraag is naar deze alternatieve huisvesting. Volgens hem is het permanent bewonen van vakantieparken iets van alle tijden, maar is het de laatste jaren wel enorm toegenomen. Lange wachtlijsten bij woningbouwverenigingen en torenhoge koop- en huurprijzen van gewone woningen zijn daar de belangrijkste oorzaken van.

"Door de woningnood is dit voor veel mensen een laatste strohalm. Vaak laten mensen zich inschrijven op het adres van familie of bekenden en gaan ze dan op zo'n park wonen. Het wordt vaak gedoogd omdat het een concrete oplossing is van een probleem. Gemeenten weten ook wel om hoeveel mensen het ongeveer gaat. Gebeurt het op een nette manier en in goede samenwerking met de parkeigenaar, dan wordt er meestal niet opgetreden."

Legaliseren

Politiek Den Haag roert zich ook over dit onderwerp. Geschat wordt dat zo'n 55.000 mensen op dit moment illegaal een vakantiehuis bewonen. Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen hiervan legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid om de druk op de woningmarkt te verlichten. De gemeenten zouden hierbij moeten kunnen bepalen of permanente bewoning toegestaan is.