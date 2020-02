Geroofde carnavalsomzet deels terugverdiend met afterparty, maar de stress blijft

Donderdag kon het personeel van Bartenders eindelijk weer een beetje ademhalen. Alle carnavalsversieringen konden worden afgebroken en de kroeg helemaal gepoetst. Normaal gesproken was dat woensdag al gebeurd, maar om nog wat extra geld binnen te harken werd er woensdagavond een grote carnaval-afterparty gehouden. Daar kwam het personeel van meerdere Eindhovense kroegen op af en zelfs een bus uit Tilburg wist het café te vinden.

“De meeste feestgangers wisten wel wat er gebeurd was’’, vertelt Patrick. “Je merkte dat iedereen zijn best deed om te laten merken dat ze het vervelend vonden. Een jongen kocht een hele fles sterke drank om een rondje borrels te geven. Dat soort dingen helpen natuurlijk mee.’’

Los van alle steun en fijne berichtjes, heerst er nog wel een hoop stress bij de eigenaars. “Nu carnaval voorbij is, komen alle rekeningen binnen", zegt Patrick. "De leveranciers moeten ook gewoon betaald worden. We hebben de situatie aan hen uitgelegd en daar hebben ze gelukkig begripvol op gereageerd."

Patrick probeert na de diefstal de draad weer op te pakken. Vanaf vrijdag is het café gewoon weer open en Patrick wil niet bij de pakken neerzitten. “Toen het net gebeurd was, heb ik echt wel een masker moeten opzetten. Carnaval was nog in volle ging en ik kon niet ineens helemaal inkakken. Ik doe er ook alles voor om door te zetten en de kroeg draaiende te houden. Al moet ik er mijn eigen auto voor verkopen: ik geef niet op.’’

Vertrouwen

De politie is nog bezig met een onderzoek naar de roof. Patricks grootste angst is dan ook niet of de daders gepakt worden, maar of hij het geld terugkrijgt. “Ik verwacht dat de dieven wel boven water komen, maar of het geld ooit teruggevonden wordt, betwijfel ik.’’

Patrick vermoedt dat de dieven zondagmiddag al in zijn kroeg zijn geweest om de boel te verkennen. Toen hebben ze precies kunnen zien waar de camera’s hingen en waar het geld uit de kassa naartoe werd gebracht. Op camerabeelden was dan ook te zien hoe de inbrekers verkleed te werk gingen. Eén dader droeg een legerpak en de ander was verkleed als karakter uit de Netflix-serie 'La casa de papel'.