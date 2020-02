Arts over coronavirus: 'Testen heeft alleen nut na bezoek risicogebied en mondkapjes zijn zinloos'

Waar ben je geweest? Dat is de eerste vraag die de GGD stelt aan mensen als zij denken dat ze besmet zijn met het coronavirus. Maar wie niet in een risicogebied als China, Zuid-Korea, Iran of Noord-Italiƫ is geweest, wordt niet eens getest.

Ronald ter Schegget is arts infectieziekten bij de GGD Brabant-Zuidoost en heeft het de laatste weken steeds drukker met het coronavirus. “Nu het virus dichterbij komt, merken we dat er steeds meer vragen komen. Ook huisartsen en bedrijven willen nu steeds vaker informatie. Ik ben nu eigenlijk alleen nog maar met het coronavirus bezig.”

Ter Schegget is duidelijk: “Het coronavirus is nog niet in ons land. Dus kun je het alleen oplopen in die risicogebieden. Iedereen die zich hier meldt met klachten, vragen we waar hij of zij is geweest. En alleen als zo iemand in een risicogebied is geweest, gaan we testen. Maar dat gebeurt dus niet snel. In het hele land zijn tot nog toe zo’n vijftig mensen getest. En niemand had het virus.”

Nog geen gevallen bekend

Op dit moment zijn er dus geen coronagevallen in Nederland bekend, maar dat kan snel veranderen, weet Ter Schegget. “De kans dat Nederlanders het virus krijgen, is reëel. Tot nu toe kun je alleen besmet raken in het buitenland. Maar de situatie wordt anders als je het virus ook in eigen land kunt oplopen en we geen duidelijk lijntje meer kunnen leggen naar een risicogebied.

Tachtig procent van de patiënten krijgt alleen milde klachten en zal niet eens naar de dokter gaan, maar kunnen wel anderen besmetten. Dan wordt het lastig om te ontdekken waar je kan worden besmet. Ouderen en mensen die al iets mankeren, lopen het meeste risico.”

De landelijke overheid en de RIVM bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt in Nederland. Als er reden voor is, zullen er adviezen komen of zelfs verboden. “Een week geleden was er in Noord-Italië nog niks aan de hand. Maar sinds vrijdag is de situatie daar wel veranderd. Nu zijn er dorpen afgesloten en worden er voetbalwedstrijden gespeeld zonder publiek om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Verbieden van evenementen

Het verbieden van grote evenementen of het afsluiten van dorpen wordt volgens Ter Schegget pas in het uiterste geval gedaan om verspreiding van het virus te voorkomen of in ieder geval te vertragen.

De huisartsen, de GGD’s en de ziekenhuizen zijn volgens Ter Schegget goed voorbereid op een uitbraak van het virus. “Als je klachten hebt, stuurt de huisarts je naar de GGD. Wij kijken waar je geweest ben en indien nodig voeren we een test uit. Mochten er mensen ernstig ziek worden, dan zijn er in de ziekenhuizen quarantaineruimtes.”

Mondkapje is onzin

Als er veel mensen worden besmet, kan er een capaciteitsprobleem ontstaan, weet Ter Schegget. “Dan moet een ziekenhuis bijvoorbeeld besluiten om van een afdeling een quarantaineruimte te maken. Dat gebeurde vorig jaar toen we een grote griepgolf hadden en veel ouderen in het ziekenhuis belandden.”

Het dragen van een mondkapje, bestempelt Ter Schegget als onzin. “Dat heeft alleen nut voor mensen in de zorg. Als zij bij iemand in de keel kijken, dan is het verstandig om een mondkapje te dragen. Buiten op straat heeft het geen zin. En bovendien weten de meeste mensen niet hoe ze met zo’n mondkapje moeten omgaan. Als je het virus op de buitenkant van je mondkapje krijgt en je raakt het met je vingers aan, heb je het toch. Zo’n mondkapje is een soort schijnveiligheid.”