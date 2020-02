Celbrand in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught

In een van de cellen van de gevangenis in Vught is donderdagmiddag brand uitgebroken. Medewerkers konden de brand snel blussen. De gedetineerde is nagekeken, maar bleek ongedeerd.

Het vuur ontstond in het psychiatrische afdeling van de gevangenis. Dat behoort tot de reguliere afdeling van de P.I. Vught en valt buiten de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). De oorzaak van de brand is onbekend. De kans is aanwezig dat de gedetineerde zelf brand heeft gesticht, zegt woordvoerder Robert Meijer. "Dat gebeurt soms op de afdeling. Maar het kan net zo goed een technisch mankement zijn geweest van bijvoorbeeld een waterkoker. Dat moeten we nog uitzoeken."

Ambulance

Volgens de standaardprocedure komt er bij brand altijd ambulancepersoneel voor een medische controle. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kan niet bevestigen of er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt.

In Vught verblijven vluchtgevaarlijke, zware criminelen en verdachten, onder wie de recent opgepakte Ridouan Taghi. Bij calamiteiten worden meteen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo mag het personeel van de gevangenis tijdens de brand niet het terrein op of af. Meerdere eenheden van de politie houden ook buiten de poort een oogje in het zeil.