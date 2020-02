Slachtoffer woningoverval Boxmeer buiten levensgevaar

De man die woensdagavond in een appartement in Boxmeer werd overvallen, is buiten levensgevaar. Dat laat de politie donderdag weten.

Het slachtoffer werd neergestoken tijdens de overval in een woning aan de Boterbloem. Hij liep daarna naar buiten om hulp te vragen. Volgens buurtbewoners was er door de hele straat een bloedspoor te zien. De man werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Gestolen auto

De politie bracht een dag later naar buiten dat de auto van de man was gestolen en dat het voertuig is teruggevonden. Waar en in welke staat de auto is aangetroffen, kan een woordvoerder van de politie in het belang van het onderzoek niet vertellen.

