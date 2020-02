Man besmet met coronavirus, opgenomen in Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

In het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is een man opgenomen die het coronavirus onder de leden heeft. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg donderdag bekendgemaakt.

De Tilburgse patiënt zou volgens de NOS 'tegen de vijftig jaar oud zijn' en verblijft momenteel in isolatie. De GGD onderzoekt met wie hij in contact is geweest. Bij het ETZ vindt momenteel een crisisoverleg plaats.

Het is de eerste keer dat bij iemand in Nederland een besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld. De besmetting is ontdekt na onderzoek in het ziekenhuislaboratorium.

Het nieuws kwam donderdagavond voor iedereen als een verrassing. Een medewerker van de minister kreeg tijdens de uitzending een telefoontje en schreef dat op een briefje dat de minister kon voorlezen.

Maatregelen

De gemeente Tilburg leeft mee met de patiënt en de familie. Ze heeft alle vertrouwen in het Tilburgse ziekenhuis waar de man verblijft. De gemeente staat in nauw contact met de Rijksoverheid en de RIVM. Vooralsnog worden er geen extra maatregelen genomen. "We houden de vinger aan de pols. We kijken van moment to moment wat we moeten doen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Lombardije

De man zou onlangs in het Noord-Italiaanse Lombardije zijn geweest, zo meldt het RIVM. Aannemelijk is dat hij daar het virus heeft opgelopen. In Italië zijn zeker 650 besmettingen gemeld en zeventien patiënten zijn overleden.

In het gebied zijn strikte maatregelen van kracht om te proberen verdere besmettingen te voorkomen. Zo is een aantal steden afgegrendeld, waardoor zo'n 50.000 mensen die in die gebieden wonen geen kant meer op kunnen.

LEES OOK: Eerste besmetting met coronavirus in Tilburg, volg de ontwikkelingen in ons liveblog

Lees alles over de ontdekking van het coronavirus in Brabant op onze themapagina www.omroepbrabant.nl/corona.