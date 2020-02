Aanrijdingen op 'spekgladde' wegen in Midden-Brabant

"De vrachtwagen stond dwars over de weg", liet een ooggetuige weten. De chauffeur raakte niet gewond, maar een deel van de N65 moest worden afgesloten om de ravage op te ruimen. Verkeersregelaars werden ingezet om het verkeer bij de kruising in goede banen te leiden.

Auto tegen twee bomen

Ook in Kaatsheuvel gebeurde een ongeluk. Daar gleed donderdagnacht een auto van de weg en tegen twee bomen. Het ongeluk in Kaatsheuvel gebeurde rond vijf uur, in de Europalaan. De bestuurder werd met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het was volgens een ooggetuige op dat moment 'spekglad' in de Europalaan.

In Kaatsheuvel gebeurde een ongeluk in de Europalaan. (Foto: FPMB)

Op de Gaasjesweg in Dongen raakte vrijdagochtend rond zes uur een auto van de weg. Die sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot.

In Dongen sloeg een auto over de kop. (Foto: FPMB)

Volgens het KNMI was de gladheid te wijten aan de bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de ochtend verdween de gladheid.