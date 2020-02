Waarschuwing voor spekgladde wegen: 'Er hebben al diverse aanrijdingen plaatsgevonden'

In Kaatsheuvel gebeurde een ongeluk in de Europalaan. (Foto: FPMB)

Het ongeluk in Kaatsheuvel gebeurde rond vijf uur, in de Europalaan. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het was toen het ongeluk gebeurde volgens een ooggetuige 'spekglad' in de Europalaan.

'Pas je snelheid aan'

"Let op als je straks de weg op gaat", waarschuwt de politiewoordvoerder. "Het is plaatselijk glad. Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand."

Volgens het KNMI is de gladheid te wijten aan de bevriezing van natte weggedeelten. "In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid", laat een woordvoerder van het KNMI weten.