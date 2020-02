'Zeker geen reden voor paniek', zegt viroloog over coronavirus bij man uit Loon op Zand

Viroloog Ab Osterhaus benadrukt dat er 'zeker geen reden tot paniek' is nu het coronavirus is vastgesteld bij een man uit Loon op Zand. De 56-jarige Joost is opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Het is de eerste besmetting die is vastgesteld in Nederland.

Volgens Osterhaus is het belangrijk dat er nu eerst contactenonderzoek wordt gedaan. "Dat wil zeggen dat je gaat bekijken met wie deze man contact heeft gehad. Als dat duidelijk is, weet je ook welke maatregelen getroffen moeten worden. Het is belangrijk om de mensen met wie hij in contact geweest is, op te sporen. Eventueel te bekijken wat het contact geweest is en die mensen zo nodig in quarantaine of in isolatie te plaatsen."

Incubatietijd

Het is nog niet bekend wanneer de man uit Loon op Zand precies ziek geworden is. "Het is heel erg belangrijk om te weten of hij tijdens de incubatietijd contact had met andere mensen. We gaan ervan uit dat de besmettelijkheid in principe begint op te treden op het moment dat iemand de eerste symptomen krijgt. Misschien iets eerder. Aan de hand daarvan kun je bekijken welke mensen eventueel risico gelopen hebben."

Volgens Osterhaus lopen in principe vooral mensen die tot de risicogroepen behoren het meeste risico op complicaties. "Dit zijn eigenlijk dezelfde risicogroepen als bij griep of influenza", vertelt de viroloog. "Dus oudere mensen, maar ook mensen die al ziek zijn. Dat wil zeggen: mensen die een slecht werkend afweersysteem hebben."

Die lopen bijvoorbeeld kans op een longontsteking. "Die overigens te behandelen is. Maar in het algemeen is het zo dat het coronavirus bij mensen die een normale gezondheid hebben en jonger zijn dan 65 jaar heel sterk lijkt op de normale griep."

Evenementen afblazen?

Grote vraag is of na de coronabesmetting bij een man uit Loon op Zand evenementen in deze regio nog wel kunnen doorgaan. Zo staat voor vrijdagavond de voetbalwedstrijd Willem II-FC Groningen gepland. En hoe zit het met festivals en stapavonden?

"Ik denk dat daar kritisch naar gekeken moet worden", reageert de viroloog. "Dat hangt helemaal af van de contacten die er geweest zijn. Nogmaals, het is heel moeilijk om dat op dit moment in te schatten omdat we niet precies weten wanneer deze meneer ziek is geworden, wanneer hij naar Italië is geweest en wanneer hij teruggekomen is. Kortom, dat hele plaatje moet duidelijk worden voordat je verdere maatregelen kunt nemen."

