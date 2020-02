PSV'ers schudden geen handen meer om corona te voorkomen: 'Ze geven maar een boks'

De spelers van PSV mogen voorlopig geen handen meer schudden. Het is een van de maatregelen die de club heeft genomen om het coronavirus uit de selectie te houden. "Volgens clubarts Ward van Soest zijn het noodzakelijke maatregelen. "Het is niet uit onbeleefdheid, maar om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken."

Het coronavirus is een wereldwijd probleem, ook de PSV-spelers zijn ongerust en hebben er vragen over. “We proberen ze zo goed mogelijk voor te lichten en we nemen preventieve maatregelen”, zegt clubarts Ward van Soest.

PSV heeft in de wintermaanden altijd een preventieprotocol. “Spelers zijn mensen die intensief sporten, op het randje leven en dus vatbaarder zijn voor ziektes.”

Om ziektegevallen te voorkomen volgt PSV de landelijke protocollen en heeft die zelfs aangescherpt. “Handhygiëne is iets wat nu strikt opgevolgd moet worden”, stelt de PSV-clubarts.

Volgens Van Soest worden virussen meestal overgedragen via het schudden van handen. “Dat mogen ze dus niet meer, dan geven ze maar een boks.“