Huis uitgebrand in Cuijk, gasleiding zorgt voor problemen met blussen

In een huis aan de Hazeleger in Cuijk is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De woning is helemaal uitgebrand, aldus de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

In de gang staat nog steeds een gasleiding in brand. Daarom kan er momenteel niet verder worden geblust. De brandweer is op zoek naar een manier om de leiding dicht te draaien.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het trauma-personeel hoefde niet in actie te komen. Het is nog onduidelijk of er bewoners tijdens de brand in het huis aanwezig waren.