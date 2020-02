Overval op juwelier in Terheijden, daders op de vlucht

Twee daders hebben vrijdagmiddag rond vier uur 's middags juwelier Broeren aan de Raadhuisstraat in Terheijden overvallen. Er werd volgens de politie 'mogelijk een vuurwapen getoond'. Het is nog onduidelijk wat de daders precies hebben buitgemaakt.

De daders, hun geslacht is nog onduidelijk, droegen gezichtsbedekking, petten en donkere jassen. Ze zijn op de voet gevlucht, maar in welke richting is nog onbekend. Bij de overval vielen geen gewonden, meldt de politie.



Meer informatie volgt.