Boer Niek (29) wil het bedrijf van zijn vader overnemen: 'Maar het wordt wel moeilijk gemaakt'

70 koeien staan er in de stal in Roosendaal. Wat Niek betreft, zouden dat er wel wat meer mogen worden. “We willen graag uitbreiden naar 110, zodat we een gemiddeld bedrijf worden”, vertelt hij. Maar of ze daar een vergunning voor krijgen, is nog maar de vraag.

Van kinds af aan

Niek is al zijn hele leven een buitenmens. “Al van kinds af aan was ik altijd in de stal te vinden en met de dieren bezig”, vertelt hij. Vader Corné beaamt dat: “Voor mij zit de lol vooral in de trekkers en de techniek, maar Niek kent alle koeien bij naam.”

“Ik weet precies wie graag een aai krijgt en wie je beter met rust kunt laten”, vult Niek aan. Hij wil dan ook niets liever dan elke dag de stal in. Maar ook voor Niek en zijn vader gelden de strengere milieumaatregelen.

Niek als kind tussen de koeien.

“Om aan deze regels te voldoen, moeten we hier in de stal straks nieuwe, emissiearme vloeren leggen”, aldus Niek. “Nu werken we met roosters waar de mest van de koeien doorheen valt. In combinatie met de mestrobot houden de koeien dan schone voeten.”

De nieuwe vloer werkt met afsluitkleppen, die de gassen moeten tegenhouden die ontstaan doordat de mest en urine samenkomen. “Ik hoor vaak dat die kleppen verstopt raken en dat de vloer dan een grote smeerboel wordt. Daardoor krijgen de koeien ontstekingen aan hun poten en glijden ze uit. Dat is echt niet goed voor het welzijn van de dieren.”

Geen geld

Niek verwacht dat hij minstens een ton moet investeren en dat geld heeft hij niet. “Als dit allemaal echt doorgaat, moeten we naar de bank en dan is het maar weer de vraag of die daar in mee wil gaan”, vertelt hij.

Niek en Corné in de stal.

Zijn vader heeft veel zorgen over hoe het bedrijf moet worden voortgezet. “Niet alleen voor Niek, maar ook voor mezelf. Mijn hele pensioen zit in het bedrijf. Ik vind het wel jammer dat ik na 40 jaar werken, nog steeds zorgen moet hebben. Wet is wet, en daar zullen we aan moeten voldoen, maar we weten nu echt niet meer hoe.”

Vers van de koe

Toch wil Niek niet bij de pakken neerzitten. “Ik wil gewoon heel graag vooruit, dus ik ga altijd op zoek naar manieren om het bedrijf voort te kunnen zetten, ook al wordt het me moeilijk gemaakt”, vertelt hij. Daarom is hij vorig jaar samen met zijn vriendin een zuiveltak begonnen: Zuivelhoeve Zwanenburg.

Bij Niek op de boerderij kan iedereen zelf verse melk komen tappen.

“Mensen kunnen bij de boerderij een vers bakje yoghurt of hangop kopen die wij hier zelf maken. Of verse melk tappen. Verser dan dit wordt het niet, of je moet echt zelf onder de koe gaan hangen”, grapt Niek.

Waardering van klanten

De zuiveltak is pas net opgestart, maar brengt al veel positiviteit terug in het bedrijf. “Nu hoor je echt van mensen zelf dat ze het heel lekker vinden. Dat is toch wat anders dan dat het eens in de drie dagen wordt opgehaald en naar de melkfabriek wordt gebracht. Dat stukje waardering is echt heel fijn.”

De zuiveltak brengt ook al wat extra geld in het laatje. “Maar daarmee kun je de melkveetak natuurlijk niet overeind houden”, zegt Niek. Of hij het bedrijf dus straks echt van zijn vader kan overnemen, blijft voorlopig nog spannend. Maar Niek is vastberaden. “Ik heb echt geen idee wat ik zou moeten gaan doen als het niet gaat lukken hier. We gaan er gewoon alles aan doen dat het wel lukt. Een plan B is er niet.”

Rust tussen de koeien

En als de stress hem toch even de oren uitkomt? “Als het met regelgeving weer heel spannend wordt, vind ik rust als ik gewoon tussen de koeien sta in de stal en bezig ben met het werk waar ik het allemaal voor doe.”

Niek (29) wil de het boerenbedrijf overnemen.

