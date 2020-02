IJsbeer zoekt oppas: jong en zacht, maar wel acht meter hoog

Normaal maken de bouwers creaties van papier-maché, vertelt bouwer Niels Bakker. "Maar we wilden de vacht van een ijsbeer zo goed mogelijk nabootsen. We hebben er daarom voor gekozen om een skelet te bouwen van gaas. Om dat gaas is touw geknoopt om zo een vacht na te bootsen."

Acht tot tien uur werk per vierkante meter

Er zit vele uren werk in. "Bij onze club zitten achttien bouwers, maar ook familieleden en vrienden hebben meegeholpen. We zijn in september begonnen, gemiddeld vier keer per week kwamen we naar de loods. Ook hebben mensen thuis stukken geknoopt. Met een vierkante meter ben je al snel acht tot tien uur bezig."

De ijsbeer komt ver boven de huizen uit en is acht meter hoog en twaalf meter lang. "Het gaat dus om duizenden uren knoopwerk. We willen de ijsbeer volgend jaar graag een rondje laten rijden."

Het onderste deel, de wagen en de voeten, staat al in de bouwloods van de carnavalsvereniging. "Maar voor de kop en het lichaam zoeken we nog een opslagschuur met een deur, minimaal vier meter hoog en vier meter breed."

Eskimo's

De bouwers zouden als eskimo's verkleed de wagen begeleiden. "We zoeken altijd een thema dat actueel in het dorp is of maatschappelijke betekenis heeft. Door het smelten van de poolkappen, kan deze ijsbeer Boemeldonck binnenstappen, was ons idee. "

De leden zouden zich er makkelijk vanaf kunnen maken door verder niets voor carnaval 2021 te bouwen. Een deel van de pret zit echter juist in het bouwproces. "We zien mogelijkheden om het onderstel te verbeteren en we willen nog een wagentje bouwen voor ervoor of erachter."

Mensen die een geschikte loods of schuur hebben, kunnen zich bij de bouwclub melden. De ijsbeer en de bouwers zijn u dankbaar.