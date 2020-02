Anneke van Giersbergen treedt al 25 jaar op als zangeres: ‘I’m living the dream’

“Ik wist al vroeg dat ik iets met muziek ging doen. Mijn ouders hadden een platenkast vol met elpees. Geen genre ontbrak. Maar toen ik bij een vriend voor de eerste keer metalmuziek hoorde, was ik verkocht. De doorbraak kwam tijdens de metalband The Gathering. Sinds 1994 touren we wereldwijd en in 2007 ben ik solo gegaan.Op het podium ben ik één met de muziek en het publiek. Er heerst positieve energie, ook al maken we brute metal. Lekker zingen en samen spelen. Zoals ik op het podium ben, zo ben ik ook in het dagelijkse leven. Iedereen heeft problemen en zorgen. Soms ben ik ook onzeker. Maar ik probeer dat met een positieve bril te bekijken.Ik voel me thuis in de metalmuziek. Er is geen taboe, je mag het overal over hebben. Als artiest vind ik het belangrijk om een boodschap door te geven. Er speelt veel in de wereld en mijn boodschap is liefde. Ik kan de wereld niet veranderen maar het is mooi om te doen.Mijn nieuwe album gaat daar ook over. Het wordt rustiger, met veel akoestische muziek. Teksten ontstaan vanuit het dagelijkse leven. Zo ben ik al meer dan drieëntwintig jaar samen met Rob, de liefde van mijn leven en mijn manager. Samen hebben we een zoon van vijftien, Finn. Sinds twee jaar wonen we in Eindhoven. Ik ben geboren en getogen in Brabant. Het is gaaf dat ik veel reis, maar hier ben ik echt thuis. Het bourgondische, de gezelligheid en de zachte G het doet me wat.In mijn carrière van vijfentwintig jaar heb ik veel onvergetelijke dingen meegemaakt. Zoals het Dynamo Open Air festival, waarbij ik met The Gathering voor zestigduizend man mocht spelen. Als tiener ging ik daar zelf naartoe. Maar ook het optreden voor de Dalai Lama en de Koning was bijzonder. Of de interactie met publiek. Zij durven zo open hun levensverhaal met je te delen. Dat raakt me.Ik heb geen fysieke doelen die ik nog wil halen. I'm living the dream en mijn gezin draait. Dat wil ik graag blijven doen. Je ziet soms mensen onderuit gaan die geen doel hebben. Als ik de muziek niet had, stond mij hetzelfde te wachten”. – Anneke van Giersbergen uit Eindhoven.#goeivolk #onsbrabant