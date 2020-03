'PSV schiet weinig op met gelijkspel in topper', RKC wint weer eens en ook Willem II pakt volle buit

PSV-watcher Job Willemse blikt terug op de topper tussen PSV en Feyenoord:

PSV startte stroef en had het vooral in de openingsfase lastig met de Rotterdammers. Juist op het moment dat de Eindhovenaren wat beter in de wedstrijd kwamen, scoorde Feyenoord via Eric Botteghin. De verdediger was na een halfuur trefzeker uit een corner.

Lang konden de bezoekers niet van de voorsprong genieten, want pal na rust repareerde PSV de schade op prachtige wijze. Een lange bal van Jorrit Hendrix kwam via Ryan Thomas voor de linkervoet van Cody Gakpo, die diagonaal raakschoot. Sam Lammers en Steven Berghuis waren daarna dicht bij een treffer, maar de grootste kans was voor Feyenoord-spits Bozenik. PSV-doelman Lars Unnerstall had echter een fraaie redding klaar en verdiende daarmee een punt voor zijn ploeg.

Lars Unnerstall over zijn belangrijke reddingen in de tweede helft:

Maar PSV had natuurlijk dolgraag drie punten gehad. Bij winst zouden de Eindhovenaren weer volop meedoen om plek twee, maar volgens aanvoerder Denzel Dumfries is daar, ondanks het gelijke spel, niets aan veranderd. "Dat is nog hetzelfde. We zitten goed in de race en weten wat onze doelstelling is. We kijken alleen maar vooruit."

Denzel Dumfries en Lars Unnerstall over het perspectief van PSV:

PSV zal het clichématig 'van wedstrijd tot wedstrijd' moeten gaan bekijken. "We zijn natuurlijk ook afhankelijk van de teams boven ons", zegt Lars Unnerstall. De Duitse goalie is van mening dat plek twee in de eredivisie nog altijd een realistisch doel is voor zijn ploeg. "Maar we moeten nu hopen dat de andere clubs punten gaan verspelen. Natuurlijk is het jammer dat je afhankelijk bent, maar we kunnen niks anders doen dan winnen en hopen."

RKC verslaat FC Utrecht

RKC-watcher John Nelissen vond de overwinning op FC Utrecht meer dan verdiend:

Gyrano Kerk zette FC Utrecht met zijn tiende competitietreffer op 1-0. In de tweede helft zorgde Sylla Sow met een fraai doelpunt voor de gelijkmaker. De aanvaller werd de diepte ingestuurd door Tijjani Reijnders, kapte zich vrij en schoot in de linkerbovenhoek raak.

Paul Quasten zag dat RKC na de gelijkmaker meer vertrouwen kreeg:

Goals

Waar de ploeg van Fred Grim dit jaar zoveel moeite mee heeft lukte tegen FC Utrecht wel. "De Waalwijkers leken het vertrouwen terug te hebben na die gelijkmaker. Het was precies wat de ploeg nodig had", zei RKC-watcher John Nelissen na afloop. En mooie goals waren het. Sylla Sow zorgde na een individuele actie met een knap schot voor de 1-1. En een kwartier voor tijd kroonde invaller Darren Maatsen zich tot matchwinner door een prachtige bal van Paul Quasten over FC Utrecht-doelman Jeroen Zoet te schieten. Zoet keerde terug bij de club waar hij tussen 2011 en 2013 actief was. De doelman wordt nu voor de rest van het seizoen gehuurd van PSV.

RKC-aanvaller Darren Maatsen over zijn winnende goal:

Winst voor Willem II

Willem II vierde vrijdag voor eigen publiek tegen FC Groningen de eerste zege na drie competitiewedstrijden zonder overwinning. Maar naast de wedstrijd won de ploeg van trainer Adrie Koster vooral ook aan vertrouwen.

Willem II-watcher Fabian Eijkhout zag de Tilburgse ploeg vertrouwen tanken.

De start van Willem II was niet goed. Op een moeilijk bespeelbaar veld was FC Groningen de bovenliggende partij in Tilburg. Maar na zo'n twintig minuten nam de thuisploeg het initiatief over en zag je bij de spelers van de Tilburgse ploeg het vertrouwen groeien. Het zelfvertrouwen dat door de 4-2 nederlaag tegen FC Emmen - en eerder de wedstrijden tegen PSV (3-0) en FC Utrecht (1-1) - wat deukjes had opgelopen.

Damil Dankerlui is blij met de drie punten, na een lastige periode met Willem II.

Vertrouwen door goals

Dat werd alleen maar meer toen halverwege de eerste helft de 1-0 gemaakt werd. Ché Nunnely opende de score nadat keeper Sergio Padt van FC Groningen zijn debuterende ploeggenoot Thomas Poll in de problemen had gebracht. De bal kwam na goed jagen van Mats Köhlert bij Damil Dankerlui. De rechtsback wilde met buitenkant rechts Vangelis Pavlidis w.egsturen Maar hij raakte de bal helemaal verkeerd en zette zo Nunnely vrij voor het doel: 1-0.

Görkem Saglam vierde de 1-0 alsof hij zelf de maker was, zo hoort het volgens hem ook.

Kort voor rust maakte Pavlidis op aangeven van basisdebutant Görkem Saglam de 2-0. Köhlert gooide de wedstrijd zo'n 25 minuten voor tijd definitief in het slot. Op aangeven van Pavlidis maakte hij de 3-0. Ahmed El Messaoudi maakte nog een eretreffer, maar verder dan de 3-1 liet Willem II het niet komen.

Willem II verstevigde met de zege de vijfde positie op de ranglijst. Het neemt afstand van FC Groningen. De concurrent heeft nu negen punten minder dan de Tricolores.