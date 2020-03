RKC weet eindelijk weer wat winnen is, Waalwijkers boeken verdiende zege op FC Utrecht

Gyrano Kerk zette FC Utrecht met zijn tiende competitietreffer op 1-0. In de tweede helft zorgde Sylla Sow met een fraai doelpunt voor de gelijkmaker. De aanvaller werd de diepte ingestuurd door Tijjani Reijnders, kapte zich vrij en schoot in de linkerbovenhoek raak.

Ook de 2-1 door Darren Maatsen mocht er zijn. De invaller verschalkte Utrecht-verdediger Leon Guwara en zorgde voor de 2-1.

Winst voor Willem II

Willem II vierde vrijdag voor eigen publiek tegen FC Groningen de eerste zege na drie competitiewedstrijden zonder overwinning. Maar naast de wedstrijd won de ploeg van trainer Adrie Koster vooral ook aan vertrouwen.

Willem II-watcher Fabian Eijkhout zag de Tilburgse ploeg vertrouwen tanken.

De start van Willem II was niet goed. Op een moeilijk bespeelbaar veld was FC Groningen de bovenliggende partij in Tilburg. Maar na zo'n twintig minuten nam de thuisploeg het initiatief over en zag je bij de spelers van de Tilburgse ploeg het vertrouwen groeien. Het zelfvertrouwen dat door de 4-2 nederlaag tegen FC Emmen - en eerder de wedstrijden tegen PSV (3-0) en FC Utrecht (1-1) - wat deukjes had opgelopen.

Damil Dankerlui is blij met de drie punten, na een lastige periode met Willem II.

Vertrouwen door goals

Dat werd alleen maar meer toen halverwege de eerste helft de 1-0 gemaakt werd. Ché Nunnely opende de score nadat keeper Sergio Padt van FC Groningen zijn debuterende ploeggenoot Thomas Poll in de problemen had gebracht. De bal kwam na goed jagen van Mats Köhlert bij Damil Dankerlui. De rechtsback wilde met buitenkant rechts Vangelis Pavlidis w.egsturen Maar hij raakte de bal helemaal verkeerd en zette zo Nunnely vrij voor het doel: 1-0.

Görkem Saglam vierde de 1-0 alsof hij zelf de maker was, zo hoort het volgens hem ook.

Kort voor rust maakte Pavlidis op aangeven van basisdebutant Görkem Saglam de 2-0. Köhlert gooide de wedstrijd zo'n 25 minuten voor tijd definitief in het slot. Op aangeven van Pavlidis maakte hij de 3-0. Ahmed El Messaoudi maakte nog een eretreffer, maar verder dan de 3-1 liet Willem II het niet komen.

Willem II verstevigde met de zege de vijfde positie op de ranglijst. Het neemt afstand van FC Groningen. De concurrent heeft nu negen punten minder dan de Tricolores.