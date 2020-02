Willem II verstevigt vijfde positie met winst op FC Groningen

Nunnely opende in de 27e minuut de score (1-0). Hij trof doel nadat keeper Sergio Padt van FC Groningen zijn debuterende ploeggenoot Thomas Poll in de problemen had gebracht. Vangelis Pavlidis tekende in de 40e minuut met zijn elfde competitietreffer voor 2-0. Mats K÷hlert maakte in de 64e minuut het derde doelpunt van de thuisploeg. Vervolgens kwam FC Groningen niet verder meer dan een treffer van Ahmed El Messaoudi.

Willem II verstevigde met de zege de vijfde positie op de ranglijst. FC Groningen staat nog steeds in de middenmoot. Bij Willem II ontbrak Mike TrÚsor Ndayishimiye. De smaakmaker kampt met een ribblessure.

Het was vrijdag nog even onduidelijk of de wedstrijd wel zou doorgaan. Uitgerekend in Tilburg werd donderdag bij een man uit Loon op Zand als eerste Nederlander het coronavirus vastgesteld. Na overleg tussen de clubs, voetbalbond KNVB en de betrokken organisaties blijkt dat er geen noodzaak is om evenementen in deze omgeving af te gelasten.