Jeffrey Herlings denkt na 'slechtste jaar ooit' niet alleen maar aan winnen: 'Vechten voor titel'

Na een tweede plek in het eerste jaar en het winnen van de wereldtitel in de MXGP kende Jeffrey Herlings vorig jaar een verloren seizoen. Door blessureleed kwam hij slechts vijf Grand Prixs in actie en eindigde hij negentiende. Glenn Coldenhoff ontbrak ook een groot deel door blessureleed, in het slot van het seizoen boekte hij nog wel enkele zeges. Zondag staan ze aan de start van de GP van Groot-Brittannië. Een nieuwe start, allebei fit.

Herlings is duidelijk als hij terugkijkt op vorig seizoen. "2019 was het slechtste jaar van mijn carrière. Ik heb er van geleerd. Mijn doel is om dit jaar alle races te rijden en te vechten voor de titel."

De 25-jarige Herlings, die eerder in de 85cc-klasse en MX2-klasse (drie keer) wereldkampioen werd, stond eigenlijk altijd met hetzelfde doel aan de start van een race: winnen. Daar is verandering in gekomen. "Ik heb niet meer het gevoel dat ik elke race moet winnen. Als ik op het podium kom, is het goed genoeg. En belangrijker, dat ik naar de volgende races kan."

Herlings kijkt er naar uit om zondag eindelijk te beginnen aan het nieuwe WK. "Maar het is ook bijna een opluchting om daar gezond en klaar voor te zijn."

'Sterk deelnemersveld'

Herlings is één van de grote namen. Kanshebber voor de titel. Maar de coureur uit Oploo is niet de enige Brabander die in staat is om hele goede resultaten te rijden. Glenn Coldenhoff begon met blessureleed aan het seizoen. Het herstel duurde langer dan gedacht. Maar uiteindelijk werd het wel zijn beste seizoen in de koningsklasse van de motocross. De coureur uit Heesch eindigde als derde in het eindklassement.

Coldenhoff staat door de overwinningen in het slot van vorig seizoen niet anders aan de start van de eerste Grand Prix. "Het is moeilijk om te zeggen wat het doel is dit jaar, we gaan zien wat er mogelijk is. Zo sta ik er eigenlijk altijd wel in, dat is niets nieuws. Ik ben qua persoon vrij rustig. Ik laat me niet snel gek maken, nu ook niet."

De twee Brabanders - die samen met provinciegenoot Calvin Vlaanderen de Motocross of Nations wonnen - staan samen op het lijstje met kanshebbers voor overwinningen. Coldenhoff weet dat het een lang lijstje is. "Er zijn meerdere favorieten. Het deelnemersveld is echt heel erg sterk. Als je kijkt wie er voor de start van dit seizoen allemaal al een Grand Prix hebben gewonnen, kun je er al vijftien afstrepen."

Het deelnemersveld is echt heel erg sterk - Coldenhoff over zwaar MXGP-seizoen

"Vorig seizoen heeft me vertrouwen gegeven. En ik sta nu fit aan de start. Ik ben er klaar voor en heb er vooral veel zin in", kijkt Coldenhoff uit naar de eerste race op 1 maart.

Contracten

Coldenhoff rijdt het nieuwe seizoen voor het fabrieksteam van GasGas. "Dat is een mooie waardering voor het team. Dat is hetzelfde gebleven, eigenlijk is er alleen een nieuwe trainer. We liggen als team op één lijn, dat is fijn werken. En het is mooi dat er weinig veranderingen zijn. Het team heeft eigenlijk alleen een upgrade gekregen."

Herlings blijft voorlopig bij hetzelfde team. Hij rijdt al sinds 2009 voor KTM en dat blijft hij doen. Hij heeft een handtekening gezet onder een contract tot eind 2023. "KTM is waar mijn hart ligt, het is mijn familie. Ik ben dankbaar dat ze in mij geloven. Ik geloof ook in hen, in de motor en alle mensen met wie ik werk. Ik race met ze tot ik 28 ben en ben supergelukkig. Hopelijk komen er nog veel meer gelukkige dagen."