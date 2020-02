'Wij voelen ons heel bijzonder', bijna 1500 jarigen op schrikkeldag in Brabant

Je zal maar op een schrikkeldag geboren zijn, dan ben je maar een keer per vier jaar 'echt' jarig. In Brabant vieren deze zaterdag 1481 mensen hun verjaardag. Onder wie de Tilburgse Carla en haar zus Marga.

De provincie met de meeste 'schrikkeljarigen' is Zuid-Holland. Daar zijn deze zaterdag 1977 mensen jarig. Brabant staat met 1481 jarigen op plaats twee, gevolgd door Gelderland met 1264 jarigen. De provincie met de minste 'schrikkeljarigen is Zeeland met een aantal van 232.

Boekel

De Brabantse gemeente waar zich procentueel de meeste 'schrikkeljarigen' bevinden, is Boekel. Daar zijn deze zaterdag zestien mensen jarig. Daarmee kom je uit op anderhalve jarige per duizend inwoners. Hilvarenbeek volgt met eveneens zestien jarigen, een per duizend inwoners.

Het grootste aantal 'schrikkeljarigen' in Brabant vind je in Uden (33), gevolgd door Halderberge (25) en Valkenswaard (24).

'Officieel ben ik nu 14 jaar oud'

Een bijzondere situatie doet zich voor in Tilburg. Daar zijn twee zussen jarig op deze dag. Marga en Carla. "Ik ben deze dag 56 jaar oud geworden, maar officieel ben ik nu 14 jaar oud", lacht Carla. "Ik ben dus aan het puberen."

Ze vindt het 'super bijzonder' om op een schrikkeldag jarig te zijn. "Helemaal omdat mijn zus - die vier jaar jonger is - ook een schrikkelkind is. We voelen ons echt bijzonder."

Carla en Marga vieren hun verjaardagen samen. "Zeker als het onze 'echte' verjaardag is. Dit jaar vieren wij onze verjaardag echter 's zondags, omdat iedereen het deze zaterdag druk heeft en sommigen bij ons in de familie in de zorg werken. Maar zondag komt de hele bups langs bij ons: kinderen, kleinkinderen... Dat is gewoon super, dan is het een leuke dag."

CBS

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zes van de 11.000 Nederlanders deze zaterdag honderd jaar oud worden. Verder vieren 466 kinderen die vier jaar geleden geboren werden nu voor het eerst hun verjaardag op een schrikkeldag.

In een schrikkeljaar worden op 29 februari iets minder kinderen geboren dan op een gemiddelde weekdag in februari. In 2016 zagen op maandag 29 februari 455 baby's het levenslicht, terwijl op een gemiddelde maandag die maand 468 kinderen op de wereld werden gezet. Ook in eerdere schrikkeljaren is een dergelijk verschil zichtbaar.

Volgens het CBS is schrikkeldag ook een populaire trouwdag. In februari wordt doorgaans niet veel getrouwd, maar de 29e blijft populair. Vier jaar geleden trouwden toen 428 stellen, tegen 277 op een gemiddelde maandag.

Schuivende seizoenen

Een schrikkeldag is nodig, omdat de aarde niet precies in 365 dagen rond de zon draait. Het duurt bijna zes uur langer. Als er niet af en toe een extra dag aan de kalender wordt toegevoegd, zouden de seizoenen gaan schuiven. Juli zou op een gegeven moment in de winter vallen en januari in de zomer.