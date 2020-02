Caravanbrand die oversloeg naar huis blijkt aangestoken: ‘Dit was levensgevaarlijk’

De brand in Uden sloeg over van de caravan naar het huis (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

UDEN -

De brand die vrijdagavond woedde aan de Cellostraat in Uden is opzettelijk veroorzaakt. Dat meldt de politie na onderzoek. De brand ontstond rond halfelf in een caravan voor een zogenoemd drive-inhuis en het vuur sloeg over naar het huis.