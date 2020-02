Toch maar niet: 50Plus laat Brabantse coalitie aan zich voorbijgaan

Het besluit zou te maken hebben met het even recente als plotselinge overlijden van zijn collega-Statenlid van 50Plus, Rinus van Weert. Brouwers, net thuis van de begrafenis, bevestigt dit. "Het klopt dat we niet mee gaan doen aan de coalitie en het klopt dat dit te maken heeft met het plotselinge wegvallen van Rinus. Dit heeft ons volledig overvallen en daardoor lopen dingen nu anders dan gedacht. "

Invloed partijtop

Of is er misschien ook wat druk uitgeoefend door de landelijke partijtop van 50Plus? Partijvoorzitter Geert Dales reageerde een paar dagen geleden namelijk nogal terughoudend op een eventuele samenwerking met FvD. Brouwers: "Nee, nee, nee. Dat heeft echt helemaal geen rol gespeeld. Ik heb hier met Brabantse gedeputeerden van Forum voor Democratie te maken. En dat zijn gewoon goeie mensen. Dus ja, ik was enthousiast over een mogelijke samenwerking."

Brouwers vervolgt: "Het is gewoon geen goed moment. Ik zit er net een jaar en er moet een zetel opnieuw worden ingevuld. Dat kost tijd. Daarbij vind ik dat als je meedoet aan een coalitie, je ook een gedeputeerde moet kunnen leveren. Dat konden we ook, alleen is er een flinke streep door die rekening gezet."

Forum moet 'Brabants blijven'

Geen 50Plus dus in de Brabantse coalitie, maar er staan nog andere mogelijke partners in de startblokken. Zoals SGP/CU en Lokaal Brabant met beiden 1 zetel. Lokaal Brabant zegt 'de coalitie nog altijd aan een meerderheid te willen helpen'. Statenlid Wil van Pinxteren: “De voorwaarde is wel dat Forum voor Democratie, net zoals de afgelopen maanden, ‘Brabants blijft’. Ik heb de uitgangspunten bij de onderhandelaars neergelegd maar sindsdien niets meer gehoord. We wachten het rustig af.” Statenlid Herman Vreugdenhil van de SGP/CU was niet bereikbaar voor commentaar.

Eind 2019 klapte de voormalige coalitie doordat het CDA eruit stapte. De partij verschilde teveel van mening over het stikstofbeleid en wilde niet verder met de ander coalitiepartijen.

