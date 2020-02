Deel van gevel Stadskantoor Tilburg valt meters naar beneden, fietser lichtgewond naar ziekenhuis

TILBURG -

Een deel van de gevel van het Stadskantoor aan de Spoorlaan in Tilburg is naar beneden gekomen. Daarbij is een fietser lichtgewond geraakt. het is onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. De weg ligt bezaaid met bakstenen. Aan de gevel zitten nog loszittende stenen. De politie laat weten: "Kans dat er nog iets naar beneden valt is zeer reëel."