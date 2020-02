Deel van gevel valt door wind meters naar beneden, fietser lichtgewond naar ziekenhuis

De brokstukken zijn van ongeveer de veertiende verdieping naar beneden gekomen. Een deel van de gevel is op de weg terechtgekomen, op de kruising van de Gasthuisring en Brokxlaan. . Een ruim gebied rondom de kruising is afgesloten, laat verslaggever Jan Waalen weten. "Stenen zijn wel tientallen meters verderop terechtgekomen. Ook is duidelijk te zien dat er nog meer stenen loszitten."

Op foto's is te zien dat tussen de brokstukken een fiets ligt.

Een deel van de gevel kwam naar beneden. (Foto: Jack Brekelmans)

Marieke van Ooyen woont tegenover het beschadigde gebouw en was net met haar partner onderweg naar de supermarkt. “We hoorden een hele harde klap, die ook heel lang duurde. Daarna zagen we iets door de lucht waaien dat op karton leek. Maar dat bleek later glaswol te zijn.” Marieke vertelt verder. “We waren nog vijftig tot zestig meter ervandaan en zijn meteen de hoek omgelopen. ‘Daar zagen we die hele berg stenen op de weg liggen. Bijna meteen kwam er ook een ambulance aan gescheurd en zagen we brandweermannen. “

'Een wonder dat het zo afloopt'

Dat er ‘slechts’ één iemand lichtgewond raakte, is volgens Marieke een wonder. “Die hele berg stenen kwam echt in één klap naar beneden. Als je ziet hoeveel het er zijn…die fietser heeft echt geluk gehad.”

Marieke vertelt dat de harde wind die momenteel in Tilburg waait ‘keihard tegen de harde gebouwen aanwaait’ in de omgeving van de Spoorlaan. “Dat is een beetje een eng gevoel.”

Het Stadskantoor is tijdelijk in een hoog flatgebouw aan de Spoorlaan gevestigd, omdat het stadhuis wordt verbouwd. De gemeente huurt de kantoorruimte. Mensen kunnen er terecht voor het aanvragen van paspoorten en andere burgerzaken en een aantal ambtenaren is er tijdelijk gevestigd.



Bekijk het filmpje voor amateurbeelden van de situatie aan de Spoorlaan.