Een hoedje geschrokken: instructeur en leerling belanden tijdens rijles op z’n kop in de sloot

De Tilburgse rijinstructeur Dave en zijn leerling belandden tijdens de rijles op de kop in de sloot en dat was flink schrikken (Foto: Toby de Kort)

Eigenaar van rijschool De Eend in Tilburg Dave Davids (50) en zijn leerling moesten er zaterdagmiddag wel even van bijkomen. Ze vlogen tijdens de rijles uit de bocht en de lesauto belandde op z’n kop in een sloot. Niemand raakte gewond, maar schrikken was het wel.

Dave geeft al jaren les, maar de ervaring van zaterdagmiddag is nieuw voor hem. “Zoiets maak je gelukkig niet iedere dag mee. Sterker, er is in al die jaren nog nooit iets misgegaan. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar we gingen iets teveel naar links en dat corrigeerde ik door te remmen. Mijn leerling schrok daarvan en trapte ook op de rem. En hup, daar gingen we.”

Glad wegdek

Een andere oorzaak is volgens hem het wegdek. "We waren aan het invoegen op de A65, ter hoogte van Berkel-Enschot en het viel me op dat het wegdek erg glad was. En dat was niet de eerste keer, ik rijd daar natuurlijk wel vaker. Het zou goed zijn als daar eens naar gekeken wordt.”

Het allerbelangrijkste vindt Dave dat er niemand gewond is geraakt. “Dat was natuurlijk de eerste vraag aan mijn leerling: ben je oké? Dat was gelukkig het geval. Het is nog een jonge jongen, maar al wel behoorlijk gevorderd, hij heeft er al flink wat lessen op zitten. Maar hij was natuurlijk wel geschrokken en is door iemand naar huis gebracht.”

Nieuwe les staat al gepland

De nieuwe rijles staat alweer gepland. Voor volgende week. Misschien toch een beetje spannend voor de leerling? Dave: “Dat zou kunnen, iedereen reageert anders op zoiets. Ik zal er zeker rekening mee houden, maar ik vermoed dat hij tegen die tijd wel bekomen zal zijn van de schrik.”