Ingestorte gevel Tilburg kan niet worden hersteld door wind, losse stenen vallen nog naar beneden

Door de harde wind is het niet mogelijk om de gevel die zaterdagmiddag in Tilburg instortte snel te herstellen. Volgens de Veiligheidsregio kan dat pas zondagmiddag gebeuren, als de wind is gaan liggen. Tot die tijd kunnen er nog stenen naar beneden vallen.

De Kruising van de Gasthuisring met de Brokxlaan blijft afgesloten totdat de situatie weer veilig is. Het is zeker dat een deel van de stenen nog naar beneden gaat vallen. "Maar het deel onder het losgekomen stuk zit goed verankerd en levert geen gevaar op."

Zwaar hoekprofiel wel verwijderd

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is de brandweer zaterdag wel op het dak geweest om te proberen de 'onveilige situatie' te herstellen. "Maar dat is niet gelukt. Want de wind is veel te hard." Een zwaar metalen hoekprofiel dat dreigde naar beneden te vallen is wel weggehaald.

De gevel kwam zaterdagmiddag rond halftwee naar beneden. De weg onder het pand ligt bezaaid met brokstukken. Een voorbijganger werd door een van de stenen geraakt en is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Het treinverkeer werd korte tijd stilgelegd omdat werd gevreesd dat het hoekprofiel op het spoor zou vallen. Het busverkeer ondervindt nog wel hinder.