Halve finale Feyenoord-NAC verdeelt friettent en de rest van Zevenbergen

Broodjes worden gesmeerd, friet gaat in het vet en saté ligt te sudderen op de bakplaat. Het is gezellig druk in cafetaria Panache in Zevenbergen. De eigenaren Willem Vloerbergh en Joost van den Bliek lopen de veters uit de schoenen. En ondertussen maar ouwehoeren. Tegen elkaar en tegen de klanten. Onderwerp is het duel Feyenoord-NAC. Niet zo vreemd, want de halve finale in het bekertoernooi leeft enorm in Zevenbergen.

Willem en Joost ziin donderdagavond allebei in de Kuip. Maar niet samen. Willem juicht namelijk op de thuistribune voor Feyenoord, terwijl Joost in het uitvak voor NAC springt. Tot die tijd wordt er in de Zevenbergse friettent volop strijd geleverd. Een woordenstrijd, soms subtiel, soms hard. Maar altijd op een normale, respectvolle manier.

Bekijk hier de video hoe het er bij cafetaria Panache aan toe gaat rondom Feyenoord-NAC:

Willem en Joost staan eigenlijk symbool voor de rest van Zevenbergen. Tijdens wedstrijden tussen Feyenoord en NAC is het dorp verdeeld, de ene helft is voor de Rotterdamse voetbalclub en de andere voor de Bredase. "Zeker weten", zo zegt een klant al happend in zijn broodje. "Het is hier óf Feyenoord óf NAC."

'Misselijke opmerkingen'

De opmerkingen gaan in de broodjeszaak dan ook over en weer. En bijna iedereen die om voetbal geeft, lijkt eraan mee te doen. "Gewoon elkaar een lekkere sneer geven", zo vertelt NAC-fan Joost over de rivaliteit. "Op een gezonde manier elkaar op scherp zetten. Wat misselijke opmerkingen maken, dat is toch heerlijk. Dat doen zij naar mij en ik naar hen. Geen probleem."

Het is lollig en ludiek, vervelend of gemeen wordt het nooit. "Dat pesten was vroeger misschien nog wel erger dan nu", zegt Feyenoorder Willem. "Maar we zijn allemaal wat ouder geworden en beseffen dat voetbal toch maar gewoon een spel is."

'We gaan de longen uit ons lijf zingen'

Joost oogt dan ook wat fanatieker dan Willem. Misschien is het de leeftijd, misschien is het de wetenschap dat Feyenoord de torenhoge favoriet is in deze halve finale in de Kuip. De Rotterdammers spelen immers eredivisie en NAC een treetje lager in de eerste divisie.

"We gaan daar gewoon heel veel kabaal maken", zegt Joost. "Dat is ook wel nodig, want er zitten daar 40.000 mensen. We gaan onze longen uit ons lijf zingen, meer kunnen we niet doen voor onze club."