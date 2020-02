Aan het Pieter Breughelhof in #Rijen heeft een beroving plaatsgevonden. Hierbij is een vuurwapen gelijkend voorwerp getoond. We zoeken twee jongens van ongeveer 14 jaar, beide licht getint. Een droeg gele hoody ander donkere cap. Ziet u ze? Benader niet zelf; bel 0900 8844! https://t.co/lj4AlN2l4Z